انفصال تولين البكري عن عبد اللطيف شرف بعد خطوبة استمرت 40 يوما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رجل الأعمال السوري عبد اللطيف شرف ليلة أمس عن انتهاء علاقته بخطيبته الفنانة السورية تولين البكري بعد خطوبة لم تستمر للكثير من الوقت.

وفي منشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، نشر شرف صور له إلى جانب صورة للبكري، وكتب: "كل شي بهالدنيا قسمة ونصيب، بلّشت قصتنا بكل حب و احترام وانتهت بكل حب واحترام".

وتابع شرف: "أنا وتولين قررنا الانفصال كخطيبين وحنكمل كأصدقاء.. الصداقة بتبقى الأساس وحب الأصدقاء بيدوم".

وختم متمنياً لها النجاح والتوفيق في حياتها معتبراً أنها تستحق كل الخير، وبدورها علقت البكري على منشوره متمنية له كل التوفيق.

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وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في السادس من شهر آذار- مارس الفائت عن خطوبتها من عبد اللطيف شرف، وبدت البكري في صور جمعتها به في كامل سعادتها، حيث علّقت عليها قائلة: "لا يوجد أجمل من لحظات الفرح التي نسرقها من بين الركام". وشكرت كل من تمنى لهما الخير في خطوبتهما. حيث تم الاحتفال والإعلان عن الخطوبة في كواليس مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" الذي سيعرض في رمضان المقبل وتشارك البكري في بطولته.

وكانت تولين قد أفادت في تصريحات سابقة لفوشيا أن ارتباطها جاء بشكل مفاجئ ولم تكن تتوقع سرعته، وأن موضوع الارتباط لم يكن ضمن حساباتها في الفترة الحالية معتبرة أن النصيب كان العامل الحاسم في هذه الخطوبة.

دراما 2020

من جانب آخر وعلى صعيد أعمالها الفنية، تشارك الفنانة تولين البكري في دراما العام الجاري بمسلسل "مقابلة مع السيد آدم" وهو من إخراج وتأليف فادي سليم وسيعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تؤدي شخصية طبيبة تدعى "ريتا" وهي شخصية مركبة نسبيًا، وتدور حولها أحداث تجعلها وبالرغم من جميع إيجابياتها تقف دائما بالجانب السلبي للأحداث.

إضافة إلى هذا العمل، كانت قد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "بورتريه"، وهو من إخراج باسم السلكا وتأليف تليد الخطيب، لكن تم تأجيل عرضه نظراً لعدم استكمال التصوير إلى مابعد شهر رمضان المبارك. حيث تؤدي تولين فيه شخصية "نوال" وهي امرأة متزوجة تعيش فترات زمنية مختلفة وانتقالات زمنية تصل من يومنا هذا وإلى ثلاثين عامًا في زمن سابق.