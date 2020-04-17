زواج فارس كرم بين التأكيد والنفي

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"الخليج 365" من بيروت: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بخبر زواج الفنان فارس كرم، الا ان إدارة أعماله ومكتبه الاعلامي نفيا ذلك واستغربا سبب انتشار شائعة زواجه التي أرفقت بتفاصيل دقيقة عن حفل الزفاف، والتي لا اساس لها من الصحة.

بينما أصرت بعض المواقع الإخبارية على تأكيد الخبر ناسبين معلوماتهم الى مصادر مقربة ونشر صورة وتفاصيل عن العروس المفترضة جارته هبة عزيز، وهي مدرّسة أحياء من بلدة جزين الجنوبية مسقط رأسه وتبلغ من العمر 33 عاماً.

ومن ضمن ما نشر في هذا السياق أن الثنائي تزوج بعد ظهر الاثنين الماضي في كنيسة البلدة، واقتصر الحضور على عائلتي العروسين فقط، وزار فارس على الفور قبر والده الذي توفّي قبل عامين ووجّه له كلمات مؤثّرة جداً.