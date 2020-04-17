سكر زيادة يعيد إكتشاف الفنانة سميحة أيوب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: قالت الفنانة سميحة أيوب خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ضمن برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض على شاشة MBC، إن مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، الذي ينتظر العرض في رمضان، يحتوي على عناصر جذب كبيرة ومهمة، حيث تتشارك في بطولته مع الفنانات نبيلة عبيد، نادية الجندي، وهالة فاخر.

وكشفت إن الجميع اندهش من شخصيتها فى مسلسل سكر زيادة، وأضافت ": "المخرج وائل إحسان، طلعني حاجة جديدة خالص وغيرني، هتشوفوني في ثوب جديد".

Advertisements

وتابعت: "أول يوم كنت متلخبطة، وتاني يوم قلتله نتكل على الله، ومعرفش إذا كنت هعجبكم في الشكل الجديد ولا لأ".

وأردفت: "في البلاتوه دُهشوا من الشغل والشخصية اللي اتغيرت، ومستغربين جدًا، ولما البرومو طلع جالي تليفونات وقالوا إن الشغل جميل والشخصية جديدة، والمسلسل سمع جدًا من البرومو".