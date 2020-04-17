رامز جلال رامز مجنون رسمي في رمضان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان رامز جلال عن الإعلان الرسمي لبرنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان منذ عدة أعوام.

ونشر الفنان المصري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" الملصق الخاص بالبرنامج الذي يحمل عنوان"رامز مجنون رسمي. وعلق: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويستضيف رامز في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، عدد من المشاهير ونجوم الفن، ويدبر أحد مقالبه التي يشتهر بها، ويعرض البرنامج على قناة MBC.

MBC MASR.