هاني شاكر: أنا وعمرو دياب زملكاوية وإبني أهلاوي

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"الخليج 365" من بيروت: أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، أنه تعلم حب نادي الزمالك من شقيقه الكبير ماجد ، مشيراً إلى أنه يعشق الفريق الأبيض منذ الصغر وحريص دائماً على مشاهدة مبارياته، وأن سبب عشقه للفريق الأبيض كل من طه بصري وحمادة امام ويكن وألدو .

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة نادي الزمالك ، "ماجد أخويا كان بيرفعني على كتفه طول ماتشات الزمالك في الاستاد علشان نشجع الفريق في مباريته ".

وشدد شاكر أن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ، ويمثلان حلاوة الكرة في مصر ، مطالباً الجماهير الابتعاد عن حالة التعصب الأعمي التي تؤدي إلي وقوع أزمات تسبب خسارة للجميع .

وأعرب نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه على الكرة المصرية بسبب حرمانها من الجماهير سنوات كثيرة ، متمنياً عودة الجماهير في الموسم المقبل مما يمنح ممتعة للمباريات .

موجهاً الشكر إلى رئيس نادي الزمالك ولاعبي الأبيض بعد أن تمكنو ا من إسعاد الجماهير في الفترة الماضية.

إبني أهلاوي وعمرو دياب زملكاوي

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وإعترف بأن شريف إبنه أهلاوي بسبب ابتعاد الزمالك عن البطولات لمدة 10 سنين، وأوضح نقيب الموسيقين، أن الفنان عمرو دياب يعشق فريق الزمالك وهو أحد أكبر المشجعين للفريق ، مضيفاً : "الهضبة جاملني في فرح ابني".



وعن نشأته قال أن والدته هي من تولت تربيته بعد وفاة والده وهو في مرحلة الثانوية العامة. وأضاف:” اتولدت في القاهرة، وجدود والدتي من الشام، ووالدي من كفر الزيات، وكان يوجد زمان في المنازل بيانو ... والدي كان بيعزف بيانو، ومن طفولتي تنبهوا الى أن ميولي ولعبي كلها كانت تصب في حب الغناء".

وأوضح شاكر، أن عبد الحليم حافظ حضر له حفلتين قبل وفاته، وحرص على الغناء معه أغنية "كده برده يا قمر".

مؤكداً أنه يعتبر العندليب الأسمر الهرم الرابع .