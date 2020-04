شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب ينضم لإنستجرام ويقترب من 2 مليون متابع فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمي جوني ديب حديثا لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر صورة وفيديو له للتحدث فى عدة أمور، أهمها تفشى فيروس كورونا قائلا، "علينا الآن فتح أحاديث كما يهددنا عدو غير مرئى سبب لنا مأسويات غير محسوبة ويهدد حياة الكثيرين.. وعلينا جميعا أن نراعى بعضنا البعض فى ظل تفشي وباء كورونا".

وأكد ديب أنه لا يوجد سبب حقيقي وراء انضمامه للموقع، إلا أنه حصد فى أقل من 24 ساعة مليوناً و700 ألف متابع.





من ناحية أخرى، تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.

و شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.

وعلى غرار طرد ديب من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة افلام the Pirates of the Caribbean، على خلفية اعتداءه بالضرب على "آمبر هيرد"، دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2.