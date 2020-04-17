شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنع ميجان ماركل والدتها من رؤية حفيدها آرشى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية ميجان ماركل وزوجه الأمير هارى ضحية الشائعات، حيث انتشر مؤخرا شائعة تؤكد أن ماركل البالغة من العمر 38 عاما تمنع والدتها دوريا راجلاند من رؤية حفيدها، وهى الشائعة التى أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة السابقة، بينما نفى موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة بين نجوم العالم القصة التي تم تداولها، ولم تكن هذه المرة الأولى التى أطلق علي ماركل شائعة من نفس الموقع التي تسبب في إثارة الجدل مؤخرا فكانت من ابرز هذه الشائعات أن ماركل كانت تخطط للطلاق من الأمير هاري وذلك كونها ترغب في أن تعيش "أسلوب حياة المشاهير" الذي كانت تحلم به دائما.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقريرا يركز على إظهار دوقة ساسكس على أنها ذات الشخصية الشريرة، مدعية أن ماركل تمنع والدتها من رؤية حفيدها "آرشي" ، وادعي مصدر مقرب من راجلاند أن والدة ميجان ماركل تجد حاليا صعوبة بالغة في التكيف مع هذه الحياة الجديدة ، فهي تعيش بمفردها ولا تشعر بالراحة لترك الكثير بعد الآن ، كما أشار المصدر أن علاقة ماركل ووالدتها في السابق كانت علاقه خاصة جدا وشبه "مغلقه" عكس الآن .

وعلى عكس ما يقوم التقرير ليس هناك أي تباعد أو مشاكل او جفاء بين ميجان ماركل ووالدتها ، و في الحقيقة لم تتخلى ماركل عن والدتها ولا تمنعها من رؤيتها لحفيدها "آرشى"، ففى الواقع ذكرت صحيفة " ذا صن " أن ماركل تشعر بحالة من الحزن كونها لم تتمكن من رؤية والدتها منذ أن انتقلت هي والأمير هاري إلى لوس أنجلوس.

وبسبب عمر دوريا يجب أن تكون حذرة جدا خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا فمن الصعب عليها أن تسافر و تتنقل بسهولة ، ايضا ميجان وهاري يلتزمان بشدة بجميع الإرشادات الرسمية عندما يتعلق الأمر بانتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم.