وفاة المصور السينمائى الأمريكى ألين دافياو عن عمر يناهز 77 عاما بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المصور السينمائى ألين دافياو، المرشح لجائزة الأوسكار خمس مرات للأفلام، بما فى ذلك فيلم "E.T. the Extra Terrestrial" وفيلم "Empire of the Sun"، فى لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جهته، كتب المحرر والكاتب كولمان أندروز، على "تويتر" أن "دافياو، مات بسبب فيروس كورونا فى مستشفى "MPTF".. صديقى لما يقرب من 60 عامًا، مصور سينمائى وحيوى، مرشح لجائزة الأوسكار خمس مرات، رفيق تناول الطعام غير عادى، وصاحب روح نقية، الذى تركنا الليلة الماضية فى مستشفىMPTF ، التى أصبحت منزله منذ فترة طويلة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"، وذلك وفقًا لما نقله موقع "variety".

تم ترشيح دافياو، وهو من مواطنى نيو أورلينز، لأفضل فيلم أوسكار سينمائى لأفلام سبيلبرج "The Color Purple" و "Empire of the Sun" و "E.T. the Extraterrestrial"، إلى جانب فيلمين من أفلام بارى ليفنسون، هما Avalon وBugsy، كما صوّر سلسلة جوبى الصحراوية.

وقال سبيلبرج، فى بيان: "فى عام 1968، بدأت أنا وألين حياتنا المهنية جنبًا إلى جنب مع الفيلم القصير Amblin.. كان ألين فنانًا رائعًا، لكن دفئه وإنسانيته كانتا بنفس قوة عدسته.. كان موهوبًا فريدًا وشخصًا جميلًا".

كما أكد كيس فان أوستروم، رئيس الجمعية الأمريكية لسينمائيين، وفاة دافيو، فى بيان، قال فيه: "إنه لمن دواعى الأسف والحزن الشديد أن أعلن عن وفاة صديقى وعضو كبير فى المجتمع الليلة الماضية، السيد ألين دافيو".

وقال فان أوستروم: "كان ألين نشيطًا فى مجتمعنا بطرق عديدة مثل رئاسته للجنة العضوية لسنوات عديدة.. وأيضاً، التزامه بتعليم حرفتنا وإمكانية وصول المصورين السينمائيين الشباب إليها سيكون محفوراً إلى الأبد فى ذكرياتنا.. سوف يتذكره بشغف لإحساسه بالفكاهة، وتذوقه لأفضل الأطعمة وضحكه الذى ميز وجوده من بعيد".

بدأ دافياو، العمل فى هذه المهنة من خلال تصوير مقاطع موسيقية قبل عصر MTV لمجموعات مثل الحيوانات وتجربة Jimi Hendrix ، كما تعاون مع Spielberg فى عام 1968 ليصنع أول فيلم لـ Spielberg ، وهو فيلم "Amblin" لمدة 26 دقيقة بدون حوار، فقط موسيقى وتأثيرات صوتية.

فى عام 1983، تحدث إلى مجلة المصور السينمائى الأمريكى حول إعداد مشاهد "E.T" ، وقال "جلسنا مع ستيفن وبدأنا فى عرض الأفلام معًا.. هذه أفضل طريقة أعرفها للبدء، ومشاهدة أفلامنا وأفلام الآخرين ومناقشتها وتطوير الأسلوب الذى نريده.. شاهدنا Night of the Hunter و Alien و Apocalypse Now و Last Tango in Paris".