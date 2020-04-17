شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات تودع أماكن التصوير قبل أسبوع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع يفصلنا على حلول شهر رمضان، وانطلاق عرض المسلسلات التى حجزت مكانها فى الموسم الذى يعد الأصعب بالنسبة لصناع الدراما، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حالياً بسبب انتشار وباء كورونا لكن صناع الدراما استطاعوا الصمود واستكملوا تصوير أعمالهم الجديدة، ومع تبقى أيام قليلة على بدء عرض الحلقات نجد 4 مسلسلات فقط تم الانتهاء من تصويرها والباقى مستمر فى الشهر الكريم.

أولى المسلسلات التى تم الانتهاء من تصويره "فلانتينو" للزعيم عادل امام والذى تم الانتهاء منه قبل شهر ونصف، كما انتهى مخرجه رامى إمام من عمليات المونتاج والمكساج، ويشارك فى بطولته وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

أيضاً مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى تم الانتهاء من تصويره يوم الأحد الماضى، ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.

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وكذلك مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى الذى تم الانتهاء من تصويره يوم الأحد الماضى أيضاً، ويشارك فى بطولته دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده ، وهو فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل"2 فى الصندوق" تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وكان مقرر عرضه فى الموسم الشتوى ولكنه تأجل للعرض فى رمضان هذا العام، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.