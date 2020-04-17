إيصال أمانة مزور سبب وفاته و"تميمة حظ" عادل إمام.. حكايات سعيد طرابيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

لفت الأنظار له بقوة في دور وكيل النيابة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وبعدها أصبح تميمة حظ عادل إمام، فأصبح شريكا أساسيا في أعماله، فهو صديقه المهاجر في "التجربة الدنماركية، وصديقه الحشاش في "العراف"، وغيرها من الأعمال التي اشتركا فيها سويا.

ولد الفنان الراحل سعيد طرابيك في 17 أبريل عام 1941، وبدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن العشرين، عمل بالمسرح والتليفزيون والسينما.

وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم معلومات وحكايات عن الفنان الراحل:

- تزوج من الفنانة الشابة سارة طارق في سنة 2015، وأثار زواجهما حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لفارق السن الكبير بينهما.

- رحل في 15 نوفمبر 2015 بعد صراع مع المرض، وبعد شهور من زواجه.

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- قال عنه الفنان عادل إمام لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "سعيد طرابيك ليس فقط زميل عمل، ولكنه صديق، أعرفه منذ أيام الدراسة الثانوية، واشتركنا سويا في حب التمثيل، وعملنا في أكثر من مسرحية قبل الاحتراف، واتفاءل بوجوده معي في أعمالي الفنية".

- كان طرابيك صديقا للشاعر أحمد فؤاد نجم، ومات نجم في أثناء تصوير سعيد لمسلسل دهشة مع المخرج شادي الفخراني، وأصر سعيد على قطع التصوير والذهاب للجنازة، وحضر الجنازة بملابس الشخصية التي يجسّدها في المسلسل، بالجلباب والشال والعمّة.

- وفقا لتصريحات صحفية له، كان يتمنى طرابيك تجسيد شخصية العبيط، لأنها شخصية غنية دراميا.

- في آخر لقاء له على قناة روتانا مصرية قال سعيد طرابيك: "ربنا يتمّمها عليّ بالستر والصحة، وأموت وأنا راضي عن الدنيا وهي راضية عني، لأن الموت علينا حق، والموت هي الحقيقة الوحيدة في الكون التي يُنكرها الإنسان".

- تقدمت طليقته عزة شعبان محمود حسن، بإيصال أمانة قالت إنه حررها لها بقيمة مليوني جنيه، وقالت زوجته سارة إن هذا الإيصال كان سبب وفاته.

- وبعد وفاته بـ3 سنوات، أثبت القضاء المصري براءة طرابيك، وبرأ ذمته من إيصال الأمانة المزور.