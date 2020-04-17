خطيبة نجل منتج شهير ودور رفضته تسبب في شهرتها.. من هي كارولين عزمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الشابة كارولين عزمي بعيد ميلادها الـ24، وولدت كارولين عزمي في 17 أبريل 1996، ودرست بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ونالت شهرة واسعة بعد دورها في مسلسل "أبو العروسة".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة كارولين عزمي:

- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، حيث شاركت في مسرحيات "الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم".

- شاركت في مسلسلات "رأس الغول، الأب الروحي، الحلال".

- تشار ك في دراما رمضان بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز ومسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى.

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- أقام المنتج الشاب إبراهيم إسحاق ابن صاحب شركه "الريماس" للإنتاج الفني في سنة 2018، حفلا كبيرا للفنانة الشابة كارولين عزمي، احتفالا بعيد ميلادها الـ22، وأعلن إسحاق خلاله الحفل خطبتهما.

- بجانب التمثيل تهوى كارولين عزمي الرسم، وهي بارعة به.

- رشحها المنتج إبراهيم حمودة لتقديم دور "هاجر"، في أبو العروسة، وبعد تواصلها مع الشركة المنتجة "سكوير ميديا"، رفضت أداء الدور تماماً، إلا أن مخرج العمل أقنعها برفقة المنتج حتى تعاقدت على المسلسل قبل البدء في تصويره، وفقاً لتصريحات صحفية لها.

- قالت كارولين مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة "، إن شخصية هاجر التي قامت بتجسيدها في أبو العروسة، هي شخصية حقيقة تتواجد معها منذ طفولتها، موضحة أن شخصية البنت الشقية وعلاقتها بأسرتها تتواجد داخل جميع الأسر المصرية، مضيفة أن مسلسل أبو العروسة هو سبب تواجدها على الساحة الفنية والسبب الرئيسي في شهرتها قائلة: "شخصية هاجر الناس كلها عرفتني منها".

- قالت عن بدايتها الفنية، كان يوجد 400 فتاة وتم اختيار 150 فقط و تم التصفية إلى 11 فتاة، وتم اختيارها من الفنان محمود حميدة للمشاركة في مسلسل الأب الروحي، إذ جسدت دور سلمى العطار.