DMC تعرض البرنس وفلانتينو ولما كنا صغيرين في رمضان

أعلنت قناة دي إم سي عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 5 أعمال درامية مصرية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

البرنس

إخراج: محمد سامي .

تأليف: محمد سامي .

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، دياب، إنعام الجريتلي، محمد مهران، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، ريم سامي، حمدي إسماعيل، أحمد داش.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

رجالة البيت

إخراج: أحمد الجندي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن وتار.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول.

ملخص المسلسل:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

فرصة تانية

إخراج: مرقس عادل.

تأليف: مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير.

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إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين صبري، محمود البزاوي، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، نهال عنبر، شادي جمال هاشم، غفران محمد، أحمد النجار، عصام السقا.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

فلانتينو

إخراج: رامي إمام.

تأليف: أيمن بهجت قمر.

إنتاج : شركة ماجنوم.

بطولة : عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، جميل برسوم، محمد الكيلاني، محسن منصور، علاء عمرو، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

لما كنا صغيرين

إخراج: محمد علي.

تأليف: أيمن سلامة.

إنتاج : آرت ميكرز للإنتاج الفني والتوزيع.

بطولة : خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، هاني عادل، منة فضالي، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.