الخريطة الكاملة لشبكة قنوات إم بي سي في رمضان 2020

تعرض شبكة قنوات إم بي سي علي شاشتها هذا العام في شهر رمضان 7 مسلسلات دفعة واحدة يتنافس خلالها عدد كبير من نجوم الفن في مصر علي تصدر نسب المشاهدة، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

2 في الصندوق

إخراج: محمد مصطفي.

تأليف: لؤي السيد.

إنتاج : عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد.

بطولة : حمدي الميرغني، أُس أُس، صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

سكر زيادة

إخراج: وائل إحسان.

تأليف: أمين جمال وإبراهيم محسن.

بطولة : نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنى، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، أحمد

فهمي، سليمان عيد.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي من خلال 4 سيدات يتم النصب عليهم ويتم منحهم حق العيش في فيلا واحدة ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا .

لعبة النسيان

إخراج: هاني خليفة وأحمد شفيق.

تأليف: تامر حبيب.

إنتاج : شركة آي برودكشن للإنتاج الفني.

بطولة : دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

ملخص المسلسل:

تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة.

الاختيار

إخراج: بيتر ميمي.

تأليف: باهر دويدار.

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إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، رضوى جودة، أشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عمرو سعد، ناهد رشدي.

ملخص المسلسل:

يتناول المسلسل حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة

103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

فرصة تانية

إخراج: مرقس عادل.

تأليف: مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسمين صبري، محمود البزاوي، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، نهال عنبر، شادي جمال هاشم، غفران محمد، أحمد النجار، عصام السقا.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

البرنس

إخراج: محمد سامي .

تأليف: محمد سامي .

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، دياب، إنعام الجريتلي، محمد مهران، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، ريم سامي، حمدي إسماعيل، أحمد داش.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

خيانة عهد

ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبدالعزيز.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عادل سلطان، أمين جمال.

إنتاج : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب.

بطولة : يسرا، محمد رياض، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد أنور، رمزي العدل.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.