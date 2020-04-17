5 مسلسلات في رمضان علي النهار تعرف علي أبطالها

أعلنت شبكة قنوات النهار عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 5 أعمال درامية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

جمع سالم

إخراج: إيمان الحداد.

تأليف: محمد ناير.

إنتاج : إسلام المرسي.

بطولة : زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، رنا سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، ملك قورة، سلوي خطاب، أحمد صيام، أيمن عزب، محمد عادل، هاجر الشرنوبي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية، وكذلك مشكلات الأسرة المصرية.

شاهد عيان

إخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.

تأليف: أحمد مجدي.

إنتاج : ممدوح شاهين.

بطولة : حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إيمي إسلام، ريم عبد القادر، كريم عبد الخالق.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار درامي أكشن حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.

سلطانة المعز

إخراج: محمد بكير.

تأليف: إياد إبراهيم.

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إنتاج : ممدوح شاهين.

بطولة : غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، محمود البزاوي، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشاد رشدي، محمد حاتم.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع

في الحب وتتغير حياتها.

القمر آخر الدنيا

إخراج: تامر حمزة.

تأليف: ثناء هاشم.

إنتاج : شركة ستار ميديا برودكشن.

بطولة : بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، هدى الإتربي، أحمد كرارة، سميرة عبدالعزيز، عمرو عابد، بسمة نبيل، أحمد إمام.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول أسرة تختفي منها الأم ليبدأ الأبناء في التكاتف مع بعضهم البعض لإيجادها.

ولاد إمبابة

إخراج: ممدوح زكي.

تأليف: أيمن بكري.

إنتاج : ماندو والكينج للإنتاج الفني.

بطولة : سعد الصغير، فريدة سيف النصر، سمير غانم، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع، شمس، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق شيبا، مراد فكري صادق، ريكو، عبد الله مشرف، هاني حسن الأسمر.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.