4 مسلسلات علي قنوات القاهرة والناس في رمضان 2020

أعلنت شبكة قنوات القاهرة والناس عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 4 أعمال درامية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.
حرملك
إخراج: تامر إسحاق.
تأليف: سليمان عبد العزيز.
إنتاج: مؤسسة كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع.
بطولة: جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، درة، أحمد فهمي، رنا أبيض، جيني أسبر.
ملخص المسلسل:
يتناول وصول المماليك إلى السلطة ما بين عامي 1513 و 1516 ابان فترة الحكم العثماني والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.
حب عمري
إخراج: عبد العزيز حشاد.
تأليف: فداء الشندويلي.
إنتاج: الذهب للإنتاج الفني والتوزيع.
بطولة: هيثم شاكر، سهر الصايغ، سامح الصريطي، ديانا هشام، تامر فرج، محمد مهران، محمد عادل، منة فضالي، حمادة بركات، مي القاضي، أماني كمال، أحمد كرارة، حنان سليمان.
ملخص المسلسل:
تدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.
جمع سالم
إخراج: إيمان الحداد.
تأليف: محمد ناير.
إنتاج : إسلام المرسي.
بطولة : زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، رنا سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، ملك قورة، سلوي خطاب، أحمد صيام، أيمن عزب، محمد عادل، هاجر الشرنوبي.
ملخص المسلسل:
تدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية، وكذلك مشكلات الأسرة المصرية.
شاهد عيان
إخراج: محمد حماقي.
تأليف: أحمد مجدي.
إنتاج : ممدوح شاهين.
بطولة : حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إيمي إسلام، ريم عبد القادر، كريم عبد الخالق.
ملخص المسلسل:
تدور الأحداث في إطار درامي أكشن حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.
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