4 مسلسلات علي قنوات القاهرة والناس في رمضان 2020

أعلنت شبكة قنوات القاهرة والناس عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 4 أعمال درامية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

حرملك

إخراج: تامر إسحاق.

تأليف: سليمان عبد العزيز.

إنتاج: مؤسسة كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع.

بطولة: جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، درة، أحمد فهمي، رنا أبيض، جيني أسبر.

ملخص المسلسل:

يتناول وصول المماليك إلى السلطة ما بين عامي 1513 و 1516 ابان فترة الحكم العثماني والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

حب عمري

إخراج: عبد العزيز حشاد.

تأليف: فداء الشندويلي.

إنتاج: الذهب للإنتاج الفني والتوزيع.

بطولة: هيثم شاكر، سهر الصايغ، سامح الصريطي، ديانا هشام، تامر فرج، محمد مهران، محمد عادل، منة فضالي، حمادة بركات، مي القاضي، أماني كمال، أحمد كرارة، حنان سليمان.

ملخص المسلسل:

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تدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.

جمع سالم

إخراج: إيمان الحداد.

تأليف: محمد ناير.

إنتاج : إسلام المرسي.

بطولة : زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، رنا سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، ملك قورة، سلوي خطاب، أحمد صيام، أيمن عزب، محمد عادل، هاجر الشرنوبي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية، وكذلك مشكلات الأسرة المصرية.

شاهد عيان

إخراج: محمد حماقي.

تأليف: أحمد مجدي.

إنتاج : ممدوح شاهين.

بطولة : حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إيمي إسلام، ريم عبد القادر، كريم عبد الخالق.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار درامي أكشن حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.