تعرف علي تفاصيل مسلسلات قنوات الحياة في رمضان

أعلنت قناة الحياة عن قائمة أسماء المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان 2020، حيث تعرض القناة 5 أعمال درامية يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الفن في مصر، ونتعرف خلال التقرير التالي علي هذه المسلسلات وكل صناعها وكذلك أحداثها.

بـ 100 وش

إخراج: كاملة أبو ذكري.

تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالى.

إنتاج : شركة العدل جروب.

بطولة : نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، مصطفي منصور، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، بيومي فؤاد، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث من خلال شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث

الفتوة

إخراج: حسين المنباوي.

تأليف: هاني سرحان.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، محمود فارس، مجدي فكري، أحمد خليل.

ملخص المسلسل:

تدور أحداث المسلسل في الماضي منذ أكثر من 100 عام تقريبا، بين الأحياء الشعبية حيث كانت تنظم هذة الأحياء الفتوات وعصابات الشوارع والتي يمثلها العمدة، ويدخل العمدة في العديد من الصراعات والمشاكل مع أهالي المنطقة، مما يجعله يدخل في طريق غير صحيح، ينتهي بالقبض عليه.

عمرو دياب

إخراج: معتز التوني.

Advertisements

تأليف: مصطفي عمر وفاروق هاشم.

إنتاج : شركة سينرجي.

بطولة : مصطفي خاطر، علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، آمال قطب، أحمد الشربيني، نزار

مغربي.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما.

خيانة عهد

ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبدالعزيز.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عادل سلطان، أمين جمال.

إنتاج : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب.

بطولة : يسرا، محمد رياض، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد أنور، رمزي العدل.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

لما كنا صغيرين

إخراج: محمد علي.

تأليف: أيمن سلامة.

إنتاج : آرت ميكرز للإنتاج الفني والتوزيع.

بطولة : خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، هاني عادل، منة فضالي، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين.

ملخص المسلسل:

تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.