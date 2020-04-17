فيديو.. غادة عبد الرازق: إيقاف تصوير الدراما خراب بيوت لمئات العمال

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن اتخاذ قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا أمر صعب "وخراب بيوت لمئات العمال"، مردفة: "أنا في رقبتي حوالي 250 عامل عشان أجي أقولهم معلش أنا هأقعد في بيتي عشان خايفة على نفسي وكدا هقطع عيشك ورزقك".

وأضافت "عبد الرازق" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم"،

عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن شركة المسلسل "سلطانة المعز" تعاقدت مع شركة لتعقيم المكان وتطهيره أولًا بأول، مضيفةً أنه يوجد درجة عالية من الحرص عند طاقم المسلسل أدت إلى حالة من القلق والارتباك على أداء المسلسل.

وكشفت عن تفاصيل المسلسل، قائلة: "البطلة

اسمها سلطانة وأحداث العمل تدور في شارع المعز ومن هنا جاء اسم العمل، ومعي نجوم كثر جدا ومحمد بكير المخرج والمؤلف إياد إبراهيم، ومعي محمد لطفي ومحمد شاهين ودينا وحسن حسني ومي الغيطي، والبطلة تتعرض للكثير من المطبات، وهي شخصية متعلمة وخريجة حقوق وأهلها تربوا في شارع المعز وكانوا من أوائل من فتحوا محل كبدة والذي كبر مع الوقت، وهي شخصية محتفظة بتراث أهلها في الشارع".

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