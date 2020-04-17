فيديو.. طارق الشناوي: الترويج بغلق دور العبادة واستمرار الدراما خطأ وسذاجة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن: " الشاشة تقدم منتج فني يخدم المصريين وينصحهم ..ووضع المسجد والكنائس مقابل الدراما أمر خاطيء تماماً ..عبادة الله تتم في أي مكان ..ومن يروج أن دار العبادة أغلقت والدراما مازالت مستمرة مغرض".

وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه

الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "ON E"، إن محاولة البعض تشويه صورة الدراما المصرية، محاولة ساذجة ومغرضة تهدف إلى إثارة الضغائن، موضحًا أن الفن جزء حميم لدى المصريين بمختلف أنواعه، وإذا كان هناك خطورة على الإنسان يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع مراعاة الصالح العام للدولة المصرية ومواطنيها والدولة رأت أنه طالما هناك إجراءات احترازية تتبع فى العمل الفنى فلا مانع من استمراره.

وأكد الناقد الفني، أن صحة الإنسان تعد في مقدمة الدولة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بحماية أنفسنا وأن لا نلقي بأنفسنا فى التهلكة، وتابع:"الدولة نظمت عمل الفن المصري خلال العمل وهو ما يتم اتباعه الآن".

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