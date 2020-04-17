شقيقة دنيا بطمة تهاجم الشعب العراقي: خونة وأهل النفاق

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، الشعب العراقي خلال مقابلة قامت بها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت : “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة، لأنهم أهل نفاق وشقاق وأنا حرة”. ليرد عليها المقدم ريان جيلر: “أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك”، لترد سارة قائلة: “أنا ما أحبهم”.
وعندما سألها جيلر عن السبب قالت: “عيونهم معيورة هم منافقين”، ليرد هو: “لا يا سارة، بليز، ما تغلطين عليهم هم أهل كرم”، ولكن سارة بطمة تابعت هجومها قائلة: “يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم”.
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