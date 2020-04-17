إلهام علي تعترف أنها عنصرية وتبرر

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة السعودية ​إلهام علي​ متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باعترافها انها عنصرية لانها تحب بلدها وتعتبره الاجمل بين كل بلدان العالم.

وفي التفاصيل ردت على عدد من الأسئلة خلال بث مباشر وسألها أحد المتابعين ان كانت عنصرية فبدت عليها ملامح الصدمة في البداية من السؤال او استخدام كلمة "عنصرية" لترد بشكل ايجابي وقالت : "كيف يعني عنصرية؟ لأن العنصرية لقب عام. عنصرية في إيش بالضبط؟ عنصرية إنك تحبين بلدك وتشوفيها أجمل بل؟ اذا نعم أنا عنصرية".