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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا قديمة للممثل السوري تيم حسن، استرجعت بداياته في التمثيل.
وإحدى الصور التقطت من عمل درامي ظهر فيهتيم حسنمن ثماني عشرة سنة، وهو مسلسل "كان ياما كان" الذي عرض عام 2000.
وقد لفتت بعض التعليقات الى التغيّر الواضح في ملامح تيم مع مرور الزمن حيث أصبح أكثر نضجاً، بالإضافة الى تغير في تسريحة شعره وذقنه، إذ أصبح الآن يعيش بلوك شخصية "جبل" في مسلسل الرمضاني "الهيبة" وبات يرافقه من جزء الى آخر على عكس ما بدا في الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الظهور الاول لـ تيم حسن في أول مسلسل له منذ 20 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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