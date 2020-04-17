الكشف لأول مرة عن تفاصيل علاقة كيم كارداشيان بـ كريستيانو رونالدو

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من مرور حوالي 10 سنوات على العلاقة التي جمعت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ بلاعب كرة القدم المحترف ​كريستيانو رونالدو​ عادت صحيفة بريطانية مجدداً لتسليط الضوء على حياة أبرز لاعبي كرة القدم في العالم فكشفت تفاصيل اضافية حوال القصة الشهيرة.

وقالت صحيفة ديلي ميل: “إن رونالدو التقى بكيم كارداشيان في ربيع عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي قد بدأ موسمه الأول في صفوف ريال مدريد، وكان يبلغ من العمر 25 عاماً وقتها، بينما كانت عارضة الأزياء الشهيرة في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم، في أبريل 2010 إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت كريستيانو”.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن رونالدو وكارداشيان تناولا الطعام معاً، وخلال ذلك قالت: "تبادل كيم وكريستيانو الابتسامات.. كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد".