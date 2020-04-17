فيروس كورونا يفتك بـ”أنجلينا جولي” الإيرانية داخل السجن

متابعة بتجــــــــرد: أفادت وسائل إعلام إيرانية، إصابة فاطمة خويشوند المعروفة بـ”أنجلينا جولي” الإيرانية بفيروس كورونا داخل سجنها في العاصمة طهران. وبحسب بيام دوفشان محامي فاطمة، نُقلت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً إلى مستشفى “سينا” بعد تأكد إصابتها لتلقي العلاج. ونقل موقع “إرم نيوز” أن شبيهة أنجلينا “أصيبت في رئتيها بالكامل وحالتها تدهورت وأصبحت متأخرة ويجب أن تبقى في المستشفى لتلقي العلاج”. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت فاطمة خويشوند في أواخر العام الماضي، وسجنت بتهمة “الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد”.

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