بالفيديو – ممثلة عربية تحلق شعرها أمام الكاميرا: “شعور ولا أروع”

متابعة بتجـــــــــرد: حلقت الممثلة الكويتية فرح الصراف شعرها بالكامل ووثقت الأمر في مقطع فيديو شكّل صدمة كبيرة على منصّات التواصل الإجتماعي وتفاوتت ردود الفعل تجاه الخطوة الجريئة الّتي قامت بها. وكشفت فرح الصراف أنها شعرت بالتحرّر عندما تخلّت عن شعرها، وغرّدت عبر تويتر قائلةً “يا جماعة شعور ولا أروع، أحس إني تحرّرت من شيء، وبقولكم اللي حابب يسويها الحين فرصته، حجر ومو قاعد يشوف أحد. خطوة جريئة بس مريحة ورح يطول، مابي دراما”.

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