براد بيت يتأثر ويبكي خلال برنامج تلفزيوني للمشاهير.. ما السبب؟

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الممثل العالمي، الحائز على جائزة الأوسكار، براد بيت ضيفاً على أولى حلقات برنامج المشاهير “Celebrity IOU”، التي قدمها الأخوان درو وجوناثان سكوت والّذي عُرض لأوّل مرّة يوم الإثنين.

وفي التّفاصيل، تدور فكرة البرنامج حول مساعدة مشاهير هوليود في التعبير عن امتنانهم العميق للأفراد الذين كان لهم تأثير في حياتهم بمفاجأتهم بابتكارات في منازلهم. ففي هذه الحلقة مثلاً قام براد بيت بالمساعدة في تجديد مرآب قديم يعود لخبيرة المكياج، جين بلاك، الّتي يعرفها منذ نحو 30 عاماً.

وقد ظهر براد بالحلقة وهو يحمل المطرقة الثقيلة ويحاول جاهداً ابتكار شيئ خاص لها مع صورة والدتها ووالدها الّذين توفيا منذ صغرها وكان الأمر صعباً عليها. فقد بدا حساساً للغاية عندما رأى التجديد النهائي وعندما أعربت صديقته عن حبّها لما حصلت عليه من حقيبة مكياج ومكان مخفي للتخزين وسرير قابل للطي.

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ومن جهته، قال براد: “نحن عائلة واحدة، نحن مثل الأخ والأخت. إنّها بالفعل ذلك الشخص الّذي أقدّره كثيراً في حياتي”.

وقالت جين:” بالرغم من أنني أعلم كم براد كريمُ الأخلاق، لكنني تفاجأت بما حصل! فهذا أكثر ممّا أتوقع! لن أستطيع أن أشكرك كفاية! أحبّك براد!”.