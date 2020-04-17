بلقيس تُهدي جمهورها نسخة جديدة من أغنية “أرجوك”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس نسخة جديدة لأغنيتها “أرجوك” (بيانو) عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية كانت قد أطلقتها بلقيس في شهر شباط/فبراير الماضي على طريقة الفيديو كليب، في فكرة تحمل رسالة إنسانية مميّزة، تدعو فيها بلقيس الجمهور إلى الإبتعاد عن الأحقاد والكراهية، والمبادرة في السلام ومصالحة من هم على خلاف معهم قبل أن يغيب الموت أحدهم.
أغنية “أرجوك” صدرت في ألبوم “أراهنكم” الذي طرحته بلقيس في العام 2017 وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.
ونالت النسخة الجديدة للأغنية إستحسانًا كبيرًا لدى جمهور بلقيس، وذلك ظهر من خلال التعليقات التي انهالت عليها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.
وتؤكد بلقيس من خلال هذه العمل، أن الفنان هو كتلة من المشاعر والأحاسيس والعاطفة يعبّر من خلال فنه عن صورة جمالية أو إنسانية صادقة، وأن الفن رسالة إنسانية واجتماعية وله دور كبير ومهم في تواصل البشر وبناء جسور للسلام بينهم.
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