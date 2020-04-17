منى واصف: أقضي وقتي مع هذا الصديق الوفي… والغرور مدمر للنجوم

شاركت النجمة الكبيرة منى واصف المتابعين بكيفية قضاء وقتها في الحجر المنزلي، وذلك بعد اعلان شركة الصبّاح خروج مسلسل “الهيبة” من السباق الرمضاني، حيث شددت أنها لا تعاني من الملل خلال تواجدها في المنزل في سوريا لأنها “بيتوتية” من الأساس وقد خصصت معظم وقتها للقراءة لأن الكتاب صديق وفي جداً ويرافقها دائماً.

وكتبت “واصف” قائلة: “أجد الجلوس في المنزل ممتعاً، ولا أُعاني من الملل خلال وجودي بالمنزل بفترة الحجر لكوني بيتوتية من الأساس، ولا أخرج إلا للضرورة، وخلال هذا الفترة بعيدة عن مشاهدة التلفزيون والمسلسلات، وأخصص معظم وقتي للقراءة، الكتاب صديق وفي جداً لي ويرافقني دائماً، حالياً أقرأ كتاب مميز عن النجم العالمي “كلارك غيبل” وهو بطل الفيلم العالمي (ذهب مع الرياح)، كما أفكر بإعادة قراءة كتاب النجم الهوليودي “آلان ديلون” للمرة الثانية”، وللحقيقة أقرأ هذه الكتب لأنها تذكرني بالعظمة التي وصل لها هؤلاء النجوم العالميين، وتجعلني أفكر بضرورة التواضع الذي يشكل جزءاً مهماً من نجاح أي نجم، مهما وصلنا إلى مستويات شهرة ونجاح عاليين، فسيبقى هناك المزيد لتقديمه وسيبقى هناك مراحل أكبر من النجاح والنجومية“.

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وتابعت متحدثة عن بداياتها في التمثيل وقالت: “ففي بداياتي وعندما بدأت بالتألق وبدأ الصحفيين بكتابة كلام جميل عني، ربما شعرت بوقتها ببعض الغرور واعتددت بنفسي أكثر من اللازم، ولكنني مع مرور الوقت أيقنت ضرورة التأني، فقمت بالضغط على المكابح وعدت لطبيعتي،”.

وختمت قائلة: “الغرور مدمر للنجوم ولذلك أنا اليوم أكثر تواضعاً من ذي قبل، ولا يمكن للفنان المغرور أن يصل للناس أبداً“.

نذكر ان مسلسل “الهيبة” تم الانتهاء من تنفيذ نحو سبعين في المئة من مشاهده إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود، بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري. أيضاً تواجد النجمة الكبيرة منى واصف والنجمة ديما قندلفت في سوريا وعدم استطاعتهما العودة بسبب اقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا.