شاهد.. نادية الجندي عن كورونا: “قرصة ودن ودرس من ربنا”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 08:52 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية نادية الجندى عن رأيها في سبب انتشار فيروس كورونا معتبرة انه “قرصة ودن ودرس من ربنا”.

وقالت نادية الجندي ، خلال مداخلة ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن : “كورونا درس لينا كلنا وان شاء الله يكون درس من عند ربنا يمكن يفوق الناس ويخلي الناس تحب بعض ويبقى في حب وسلام في العالم”.

وتابعت “يمكن ده درس ربنا ادهولنا قرصة ودن بس عشان الناس تفوق وتعرف ان في ربنا وترجع لاصول الدين والرحمة”.

وعن مسلسلها الجديد، قالت نادية الجندي ان “تشوق الناس لينا بشكل مبالغ فيه خلانا نخاف ونحس بمسؤولية كبيرة وكلنا عايشين في رعب بس عندنا حتة طمأنينا ان الناس بتحبنا والناس مستنيانا والناس عارفة اننا لن نقدم الا ما هو قيم وهادف”.