بنزيما يعرقل انتقال هالاند إلى ريال مدريد

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير صحفية إسبانية نقلتها صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يعتبر عقبة رئيسية في سعي ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم النرويحي الواعد إيرلينغ براوت هالاند، حيث تعتمد الصفقة بشكل أساسي على مستقبل كريم بنزيما مع النادي الإسباني.

وترك نجم بوروسيا دورتموند انطباعاً كبيراً منذ اقتحامه المشهد الأوروبي، حيث وقع على 40 هدفاً هذا الموسم، وجلب اهتمام أقوى الأندية الأوروبية وفي مقدمتها نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن إتمام الصفقة سيعتمد على مستقبل كريم بنزيما.

ومن المقرر أن يستمر المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد على الأقل حتى نهاية عقده في عام 2022، بالنظر إلى مدى تأثيره الكبير منذ أن غادر كريستيانو رونالدو النادي، وهو لاعب لا يمكن المساس به في خطط زين الدين زيدان.

ويشير التقرير إلى أن كريم بنزيما ساهم بشكل كبير في أهداف ريال مدريد منذ أن غادر النجم البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018، إذ سجل 24% من أهداف ريال مدريد، و30% في الموسم السابق.

فيما في الموسمين السابقين، لم تمثل أهدافه سوى 8 و10% على التوالي. وتقول صحيفة “آس” إن التوقيع مع هالاند سيكون “مشكلة لزيدان”، وسيتعين عليه إيجاد نظام يستطيع فيه بنزيما اللعب إلى جوار هالاند.

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ويعتبر بنزيما هو واحد من اللاعبين الذين قضوا أطول مدة في ريال مدريد، إلى جانب سيرجيو راموس، ومارسيلو، الذين ظلوا مع العملاق الإسباني لمدة 11 عاماً.

ومنذ انضمامه من ليون في عام 2009، سجل بنزيما اسمه في تاريخ النادي بتسجيله 241 هدفاً، وتحقيق كل الألقاب الممكنة، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وإذا لم يوقع ريال مدريد مع هالاند، فمن المؤكد أن لديه الكثير من الخاطبين، كمانشستر يونايتد، وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

يفتخر اللاعب البالغ من العمر (19 عاماً) بـتسجيله لـ61 هدفاً في مسيرته القصيرة حتى الآن. وقد حقق بداية سريعة مع ناديه الجديد بوروسيا دورتموند، وهز الشباك 12 مرة في أول 11 مباراة.