مالين أكرمان: أستمتع بفوائد “الحجر”

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية السويدية مالين أكرمان أنها تنتظر بفارغ الصبر رفع الحجر المنزلي وعودة الحياة لطبيعتها حتى تشارك زوجها بطولة مسرحية الأصدقاء المقرر عرضها في أكتوبر المقبل.

وقالت أكرمان إن أي تباعد اجتماعي لا يؤثر فيها ما دامت مع زوجها الممثل جاك دونيللي وابنها الوحيد سباستيان الذي احتفلت بعيد ميلاده السابع أخيراً.

وأشارت أكرمان “41 سنة” إلى أنها اشتركت مع زوجها في التخطيط لحفل عيد الميلاد ليصبح مبهراً رغم كل إجراءات وقيود الحظر ومنع أصدقائه من الحضور بسبب فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أكدت النجمة السويدية أنها تعيش حالة حب كاملة الأركان مع زوجها دونيللي “34 سنة” منذ تزوجا قبل 16 شهراً، ولا يهمها ما يردده البعض عن أنه يصغرها بسبع سنوات، لأنه ناضج فكرياً، متفهم لكل متطلباتها، ومحب لطفلها الوحيد، والأهم أنه مخلص ومحب لها.

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وأضافت أن الحجر الصحي لم يخل من فوائد تستمتع بها، لأنها اقتربت أكثر من ابنها، ولأنها لا تقلق من غياب زوجها لأنه بجوارها وفي مرمى بصرها 24 ساعة في اليوم بحسب قولها.

وأكدت أنها تستثمر الوقت في مراجعة حساباتها وقراراتها في الحياة، وأيضاً قراءة سيناريوهات جديدة لتستأنف نشاطها بمجرد عودة الحياة لطبيعتها في هوليوود.

وكشفت النجمة السويدية الأصل أنها وافقت على سيناريوهين لفيلمين كوميديين، الأول تشاركها البطولة فيه إليسا ميلانو وكين مارينو، والثاني بعنوان “قتال الدجاج”، وتمثله أمام أليك بالدوين، بيلا ثورن.