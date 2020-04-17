“ذا روك”: لا أميّز الأيام في “الحجر”

متابعة بتجـــــــــرد: اعترف الممثل الأمريكي دواين “ذا روك” جونسون أنه ضعيف أمام سطوة ابنته ياسمين (4 سنوات) التي تعامله بديكتاتورية ولا يملك أمامها سوى تنفيذ أوامرها.

وقال في فيديو على إنستغرام إن ابنته ما زالت غير مقتنعة أنه يمثل بصوته الشخصية الكرتونية موي في فيلم الأنيميشن “موانا” الذي عرض في عام 2016، مشيراً إلى أنها وللمرة 937 تصر على أن تطلب منه أن يغني معها.

وبالنسبة للحجر الصحي ذكر نجم “سريع وغاضب” أنه لم يعد يعرف الأيام لأنها متشابهة ولكنه واثق من أن اليوم ينتهي بحرف “y”!

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واستقطب الفيديو الذي ظهرت فيه ياسمين على حجر والدها تشجعه وتشاركه وهو يغني ويتحدث أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة.

ويقضي جونسون فترة الحجر في بيته بلوس أنجلوس مع ياسمين وشقيقتها تيانا (عام واحد) وزوجته لورين التي تزوجها في مراسم خاصة بهاواي في أغسطس الماضي.

ولجونسون أيضاً ابنة ثالثة هي سيمون (18 سنة)من زوجته السابقة داني جارسيا التي انفصل عنها في عام 2008. من جانب آخر، يقرأ النجم الأمريكي الكندي 3 سيناريوهات من المقرر البدء في تصويرها بعد انتهاء الحظر مباشرة.