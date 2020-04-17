أحمد صلاح حسني يتمسك بـ”العزلة” في “الفتوة”

متابعة بتجـــــــــرد: فرض الفنان المصري أحمد صلاح حسني إجراءات وقائية صارمة لتجنب إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك أثناء تصوير دوره في مسلسل “الفتوة” بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وقرر حسني قرر منع دخول أي شخص إلى “الكارافان” الخاص به، وامتنع عن مصافحة زملائه بالأيدي داخل البلاتوهات، فضلاً عن مطالبته للفنيين والعمال بالتباعد في المسافات أثناء متابعتهم لسير التصوير.
ويواصل حسني حالياً تصوير مشاهده مع الفنان ياسر جلال والفنانة نجلاء بدر داخل الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتبقى له 10 أيام للانتهاء من تصوير دوره بالكامل.
ويشارك في بطولة “الفتوة” مي عمر، رياض الخولي، أحمد خليل، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح وليلي أحمد زاهر، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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