بالفيديو – “بتاع كله” ضمن الأكثر مشاهدة على نتفليكس.. وكمامة ومعقم هدية لبطل العمل

متابعة بتجـــــــــرد: دخل الفيلم الإماراتي “بتاع كله” في الأسبوع الأول من عرضه على منصة نتفليكس، في قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة في دولة الإمارات، بعد أن حقق نسبة مشاهدة عالية، محتلاً المركز الثامن.

“بتاع كله” فيلم للمخرج الإماراتي أحمد زين، حيث جدد فيه تعاونه مع نجوم “سوشيال ميديا”.

يدور الفيلم في قالب كوميدي حول هاني، الرجل الصعيدي الذي يعمل مزارعاً في أحد البيوت، ولكنه يتسبب في الكثير من المشكلات لصاحب العمل، ما يتسبب في طرده، وعندما يتعاطف معه أبناء المنطقة، وفي مقدمتهم راشد، ويحاولون مساعدته للعثور على فرصة عمل جديدة، يتسبب في إيقاعهم في مشكلات ومواقف طريفة.

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الفيلم تأليف وسيناريو أحمد زين، ويقوم ببطولته عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والمواهب الشابة، منهم: هاني المصري، إبراهيم المريسي، خالد ذيبان، ومحمد الكندي، وزايد العبيدلي.

واحتفل، نجم الفيلم هاني بنجاح الفيلم عبر مقطع فيديو قصير شاركه مع متابعيه على تطبيق تيك توك، حيث يظهر المقطع تلقي المصري هدية من أحد الأصدقاء نتيجة نجاح الفيلم، الأمر الذي جعله يعيش لحظات من السعادة، لكنه يفاجأ بأن العلبة التي تلقاها لا تحمل «أيفون» بل تحمل كمامة ومعقماً.