جيف بيزوس.. تعرفوا إلى الرجل الذي تضاعفت ثروته بسبب أزمة كورونا

متابعة بتجــــــــرد: إنه جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية “أمازون” والذي يعتبر الرجل صاحب الثروة الأكثر ضخامة في العالم. والخبر الغريب هو أن 24 ملياراً جديدة انضمت إلى هذه الثروة لتصبح قيمتها 138.5 مليار دولار. وهو ما يعود إلى تزايد نشاطها على خلفية انتشار الوباء المستجد نتيجة تزايد الطلب على خدماتها في ظل الحجر المنزلي الذي شهدته معظم دول العالم. فمن هو جيف بيزوس؟

ولادته

ولد بيزوس في 12 يناير كانون الثاني من العام 1964. والده هو تيد جورجينسن ووالدته جاكلين جيس. بعد انفصال والديه تزوجت والدته من المهاجر الكوبي ميغيل بيزوس الذي تبناه حتى أصبح يحمل اسم عائلته.

دراسته

التحق بيزوس بجامعة برينستون لدراسة علوم الكومبيوتر في العام 1982. وبعد عامين عمل صيفاً في مجال البرمجة قبل أن يقوم في العام التالي بتطوير برنامج خاص بشركة IBM في كاليفورنيا.

في العام 1986 تخرج من الجامعة بمرتبة شرف وحاز شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكومبيوتر. التحق بعد ذلك للعمل في شركات عدة منها “وول ستريت” و”فيتل بانكرز تراتست” و”دي إي شو”.

إنجازاته

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في العام 1995 بدأت انطلاقته الفعلية في عالم الأعمال وأسس موقع Amazon أي متجر الكتب الإلكتروني المعروف. ومن خلاله أطلق أيضاً الفيديوهات وأقراص الـCD وصولاً إلى الملابس.

وفي العام 2007 طرح جهاز “كيندل” وهو يمكن من استخدام الحبر الإلكتروني ما يسهل القراءة ثم طرح جهاز “كيندل فاير” وهو لوحة إلكترونية صغيرة تسمح بالقراءة في الظلام من دون الشعور بالانزعاح البصري. ولم يتردد بعد ذلك في توفير خدمات أخرى في انتظار أن تبدأ بإطلاق خدمة البث المباشر.

في 2008 حاز درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم والتكنولوجيا من جامعة كارنيجي ميلون.

في العام 2013 تحولت إليه ملكية صحيفة “واشنطن بوست” التي امتلكتها أسرة غراهام لعقود طويلة. كما أعلن خدمة الطائرات الصغيرة من دون طيار والتي يمكنها حمل الأوزان الصغيرة.

عائلته

تزوج جيف بيزوس من ماكينزي تاتل في العام 1993 وأنجب منها أربعة أولاد وأقامت العائلة في مدينة سياتل. إلا أن طلاقهما أحدث ضجة حيث حصلت الزوجة في المقابل على 19.7 مليون سهم من الشركة بقثيمة تصل إلى 35.8 مليار دولار.