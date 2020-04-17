كيم كراداشيان تكشف بعض أسرارها: “تمر أيام ولا أستحم”

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان بما كشفته من أسرار عن درجة العناية بنظافتها الشخصية خلال فترة الحجر المنزلي. وجاء هذا في مقابلة أجراها معها موقع refinery29 حيث أشارت إلى أنها أمضت أياماً من دون استحمام ومن دون أن تسرح شعرها.
وأضافت أن حياتها ليست براقة دائماً كما يعتقد الملايين، مشيرة إلى أن اتباعها الحجر المنزلي من أجل الوقاية من خطر فيروس كورونا غير الكثير من عاداتها.
وتابعت النجمة التي يحظى برنامجها بنسبة المشاهدة الأعلى في العالم: “قد تمر أيام كثيرة ولا أغسل شعري ولا أستحم. فلدي مهمات أخرى منها تدريس الأولاد. ولهذا يبدو شعري غير مرتب. وخلال الحجر لم أطبق المكياج سوى مرتين للحفاظ على صورتي كنموذج للأناقة والجمال”.
وذكرت خلال اللقاء أنها تشعر رغم هذا بالارتياح وبأنها شخص مختلف وخصوصاً حين تبقى جالسة على الأريكة ولا تقوم بأي عمل لمدة طويلة.
وأعادت هذا إلى التغير الذي طرأ على أولويات حياتها وخصوصاً أن عليها تلبية حاجات أطفالها اليومية. وقدمت نصيحة للأمهات تفيد بعدم الضغط على أنفسهن وبالقيام بكل ما يسعهن القيام به لا أكثر.
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