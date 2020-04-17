مفاجأة للأميركيين.. الأمير هاري وميغان ماركل يتطوعان

متابعة بتجـــــــــرد: أمام أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عدم الوقوف مكتوفي اليدين. وهذا ما أشار إليه قيمون على مشروع Project Angel Food.

وذكر هؤلاء، بحسب تقرير لموقع E Online، أنهما شاركا في توزيع الطعام على الأشخاص المرضى. ونقل الموقع عن مدير المشروع ريتشارد أيوب قوله: “قالا لنا إنهما علما أنه لا يمكن سائقينا أن يؤدوا المهمة بمفردهم وأنهما يريدان التطوع من أجل المساعدة”.

وتابع: “أذهلني هذا فهما يهتمان فعلاً بشعبنا”. وهكذا حرص الأمير وزوجته على وضع الكمامة الطبية والقفازات مع الحفاظ على قاعدة التباعد الآمن من أجل أداء مهمتهما وسط ذهول الأشخاص المحيطين بهما.

Advertisements

ويبدو أنهما لم ينسيا الوطن الأم حيث تبرعا بمبلغ يصل إلى 100 ألف يورو لجمعية FeedBritain الخيرية من أجل دعم الجهود التي تقوم بها لتقديم العون للمجتمع البريطاني في ظل انتشار عدوى الفيروس المستجد.

وأعاد هذا تسليط الأضواء عليهما بعد رحيلهما عن الأسرة الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة الأميركية. ويشار إلى أن صديقة للأمير هاري كشفت في وقت سابق أنه يجد صعوبة في التأقلم مع حياته الجديدة مضيفة: “يبدو كأنه سمكة تعيش خارج الماء”.