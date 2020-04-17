تسريب فيديو لهيفاء وهبي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديما، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاما.وقال رواد المواقع إن هذا الفيديو قديم، وتظهر فيه الفنانة اللبنانية وهي في سن المراهقة، تجيب عن أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج " أحوال القرى". قد يهمك أيضا: تعرف على حقيقة حفل هفياء وهبي المزعوم من داخل منزلها تعرف على مفاجأة هيفاء وهبي لجمهورها

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