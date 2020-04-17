شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصعيدية وفتاة الليل.. هكذا تظهر إنجى المقدم فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة إنجى المقدم تصوير دورها فى مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى تجسد فيه شخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة "رقية" - بطلة العمل - نفسيا بعد تعرضها لحادث أليم، وهو ما جعل انجى تترد على طبيب نفسى للتعايش مع تفاصيل الشخصية.



انجى المقدم

وتعمل إنجى المقدم فى أدوارها الأخيرة على تقديم شخصيات مختلفة، وذلك بعدما ظهرت فى شهر رمضان الماضى بدور "صفية" الصعيدية فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا والتى تدخل فى خلافات مع شقيقها بسبب طلاقها من زوجها والضرر الذى تعرضت له بسببه، حيث صدمت الجمهور بهذا الدور الذى قدمته للمرة الأولى.

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إنجى المقدم في ولد الغلابة

وجاء تقديم إنجى لشخصية الصعيدية بعد ظهورها فى رمضان قبل الماضى بدور الإيطالية "صوفيا" فى مسلسل "ليالى أوجينى" الذى دارت أحداثه خلال فترة الأربعينبات مع اعتماد العمل على الرومانسية وأجواء هذه الفترة الزمنية سواء فى الملابس أو الحوار والديكورات، حيث استطاعت التحدث بالايطالية بعدما تدربت وحصلت على كورسات مكثفة فيها.



انجى المقدم فى ليالى اوجينى

كما عادت إنجى العام الماضى بالزمن إلى الوراء مرة أخرى فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من 60 حلقة والذى عرض خارج شهر رمضان، حيث دارت أحداث العمل فى فترة الخمسينات وجسدت فيه "عايدة" التى تعمل "فتاة ليل" بيت سيئ السمعة ونكتشف مع الأحداث أنها مرت بظروف صعبة لأنها يتيمة وعاشت في ملجأ.



انجى المقدم فى حواديت الشانزلزيزيه

وفى سياق آخر تشارك الفنانة إنجى المقدم كضيفة شرف خلال مشهدين فقط فى فيلم "صاحب المقام" للنجمين يسرا وآسر ياسين، المقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، كما عرض لها مؤخراً فيلم "راس السنة" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب اياد نصار، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك وهدى المفتى وتأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر.