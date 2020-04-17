شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى ضيف شرف "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، والذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تعاقد مؤخراً على العمل ليظهر ضيف شرف خلال الأحداث بجانب بطل العمل ويجسد دورا مهما ومحوريا، كما بدأ تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل.

مسلسل "النهاية" يدور حول حروب الجيل الرابع، والحروب الإلكترونية، وأحداث افتراضية فى عالم جديد خلال حقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، والمسلسل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفى وسهر الصايغ وناهد السباعى وحسام داغر، وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

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ويعود النجم يوسف الشريف بـ"النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخرى يشارك أحمد مجدى فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، ليجسد دور البطولة أمامها خلال الأحداث، ويجسد شخصية تدعى زياد "عينه زايغة".

ويشارك مجدى بطولة المسلسل كل من النجمة ياسمين صبرى، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى.