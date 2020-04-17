الليلة.. قناة وزارة الثقافة تعرض "الإسكافي ملكا" و"صوت الربيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، اليوم الجمعة، في التاسعة مساءً، أوبريت "صوت الربيع"، الذي يروى مشوار كل من الفنانين فريد الاطرش وأسمهان.

أوبريت "صوت الربيع" أنتجته دار الأوبرا المصرية لافتتاح الدورة 17 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ووضع مادته العلمية والسيناريو الدكتورة رتيبة الحفني، ومن إخراج جيهان مرسي.

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ويتناول "صوت الربيع" مشوار الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، مستعرضا قصة صعودهما وجوانب من حياتهما، ويتضمن مختارات من أهم أعمالهما، وجسده المطربان محمد ثروت والمغربية كريمة الصقلي.



وفي العاشرة والنصف مساءً، تبث القناة مسرحية "الإسكافي ملكا"، تاليف يسري الجندي، ومن إخراج خالد جلال، وبطولة ماجد الكدواني، نهى لطفي، إيمان السيد، محمد علي رزق، زين نصار، يوسف فوزي، وتتضمن معالجة عصرية لإحدى حكايات ألف ليلة وليلة.

تأتي تلك العروض بمناسبة أعياد الربيع وضمن مبادرة وزارة الثقافة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك".