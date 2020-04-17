أكرم حسني يوضح القنوات العارضة لـ"رجالة البيت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أكرم حسني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلن بها القنوات العارضة لمسلسله "رجالة البيت".
وكتب أكرم حسني: "تقدروا تتابعوا مسلسل رجالة البيت في رمضان على قناة أون، ودي إم سي، وسي بي سي، وart حكايات، وأبو ظبي".
مسلسل رجالة البيت من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
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