"محظوظة بحبك".. ريهام أيمن تتغزل في شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
غازلت الفنانة ريهام أيمن، زوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ونشرت "ريهام"، صور عفوية تجمعها بـ"شريف"، وعلقت عليها قائلة: "هل أخبرتك كم أنا محظوظة بحبك؟".
ريهام اعتادت في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها على "السوشيال ميديا"، الكثير من الصور والفيديوهات، التي تظهر كيف تقضي أوقاتها مع طفليها وفي بيتها.
ريهام أيمن متزوجة من الفنان شريف رمزي، عام 2015، ورزقت منه بطفلين هما رمزي وليليا.
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