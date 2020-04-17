ناصر القصبي عن مسلسله الرمضاني “مخرج 7”: “تحدينا الظروف”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 06:54 صباحاً - يشهد هذا الموسم الرمضاني عودة النجم ناصر القصبي إلى الكوميديا من خلال “مخرج 7” للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي، حصريًا على MBC1 في رمضان.

وتحدث ناصر القصبي عن ظروف تصوير مسلسله الجديد قائلا: “على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا التي انعكست على الجميع، إلا أننا تحدينا هذا الظرف مع فريق عمل جميل تجمعه الألفة والمحبة، وذلك من أجل رسم الضحكة على وجوه المشاهدين الذين نعدهم بعمل متميز كما في كل عام، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم”.

وتدور أحداث مسلسل “مخرج 7” حول شخصية دوخي “ناصر القصبي” وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته. يضيء العمل على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

ويشترك في العمل مع الفنان ناصر القصبي كل من “حبيب الحبيب، راشد الشمراني، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، هبة الحسين”.

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