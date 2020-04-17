شاهد.. نسرين طافش بفيديو طريف عن “فعاليات الحجر المنزلي”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 06:54 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو طريف عبر حسابها على تيك توك عن كيفية قضاء وقتها في الحجر المنزلي. وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تقوم بنشاطات متتوعة في مختلف ايام الاسبوع غير ان المشترك بينها كانت الاكل. وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة: “اهم فعاليات الحجر Advertisements لااااا يوقف و يستمرررر في كل زمان و مكان “. “. يذكر ان نسرين طافش كان قد أطلت في مقابلة مع تلفزيون “سكاي نيوز عربية” حيث تحدثت عن النشاطات التي تقوم بها

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