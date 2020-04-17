شاهد.. محمد رمضان يلعب الغولف وينشر صورة ابنته الكبرى

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كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 06:54 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان صور جديدة له عن كيفية قضاء وقته بعد انتهائه من تصوير مسلسله “البرنس” الذي سيعرض في رمضان القادم.
وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو وهو يلعب الغولف فيما ظهر في صورتين مع ابنته الكبرى حنيني.
وعلق محمد رمضان على صورته مع ابنته قائلا: “حبيبتي حنين محمد رمضان بنتي الكبيرة و أول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وأخواتها علي و كنز ويحفظ أطفالكم جميعا
”.
يذكر ان محمد رمضان لديه ثلاثة ابناء هم حنين من زوجته الاولى وعلي وكنز من زوجته الثانية نسرين عبدالفتاح.
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