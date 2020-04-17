شاهد.. شقيقة دنيا بطمة تهاجم العراقيين بسبب صدام حسين!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 06:54 صباحاً - شنت المغربية سارة بطمة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة، هجوما مفاجأ على العراقيين وذلك في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت سارة في بث مباشر مع السعودي “ريان جيلر”، وبدأت بالتحدث عن الشعب العراقي وأنها تكرههم والسبب أنهم هم من باعوا رئيسهم السابق صدام حسين مقابل المال.
كما أضافت “أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، وأنا تاج راسهم للعراقية، ما أحبهم ما أحبهم”!
في المقابل، حاول ريان جيلر ايقاف سارة وتأكيده على حب العراق والعراقيين غير ان سارة استمرت في هجومها قائلة “أنا حرة”.
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