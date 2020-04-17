iPhone SE vs iPhone 11.. أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون

كشفت شركة أبل عن هاتفها الجديد iPhone SE (2020)، والذى يعد واحدا من هواتف أبل منخفضة التكلفة، إذ يبلغ سعره 399 دولارا، لكنه مع ذلك مدعوم بعدد كبير من المزايا التي تؤهله لمنافسة إصدارات أبل الأخرى والتي من بينها iPhone 11.



وفقا لأرقام Apple يعد هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارا هو الهاتف الذكى الأكثر مبيعا في العالم، بعد أن أزاح هاتف iPhone XR 2018 عن هذا اللقب، ولكن لدى محبي أبل الآن هاتف جديد كليا بسعر 399 دولارا فقط.

ويحتوي جهاز iPhone SE الجديد على Touch ID وشريحة A13 السريعة وإمكانيات الكاميرا الحديثة والشحن اللاسلكي بداخله تصميم مدمج 4.7 بوصة، ومع ذلك يقدم جهاز iPhone 11 شاشة أكبر مقاس 6.1 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة بما في ذلك عدسة فائقة الاتساع.





وعلى الرغم من أن iPhone 11 هو واحد من أفضل الهواتف لمعظم الناس إلا أن iPhone SE يبدو جذابا جدا، ويمكن أن يكون أحد أفضل الهواتف الرخيصة في العام.

ولسهولة معرفة الفرق بين الهاتفين نعرض فيما يلي مقارنة بين هاتف iPhone SE الجذاب الجديد، وiPhone 11 المفضل لدى الجميع.

السعر

iPhone SE: $399 / $449 / $549

iPhone 11: $699 / $749 / $849

الأبعاد

iPhone SE: 138.4 × 67.3 × 7.3 مم

iPhone 11: 150.9 × 75.7 × 8.3 مم

الوزن

iPhone SE: 148 جرام

iPhone 11: 194 جرام

حجم الشاشة

iPhone SE: HD ‏Retina مقاس 4.7 إنش

iPhone 11: Liquid Retina HD مقاس 6.1 إنش

دقة عرض الشاشة

iPhone SE: 1334 في 750 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش

iPhone 11: 1792 في 828 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش

نوع الشاشة

iPhone SE: Retina HD LCD

iPhone 11: Liquid Retina HD LCD

مادة الصنع

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iPhone SE: الزجاج والألومنيوم

iPhone 11: الزجاج والألومنيوم

عمر البطارية

iPhone SE: تدعم حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو

iPhone 11: تدعم حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو

السعة التخزينية الداخلية

iPhone SE: 64 / 128 / 256 جيجا بايت

iPhone 11: 64 / 128 / 256 جيجا بايت

الكاميرة الخلفية

iPhone SE: 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8

iPhone 11: مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8

كاميرا أمامية

iPhone SE: مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

iPhone 11: مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

نظام التشغيل

iPhone SE: iOS 13

iPhone 11: iOS 13

المعالج

iPhone SE: Apple A13

iPhone 11: Apple A13

سعة التخزين

iPhone SE: 64 / 128 / 256 جيجا بايت

iPhone 11: 64 / 128 / 256 جيجا بايت

الألوان

iPhone SE: أبيض - أسود - أحمر

iPhone 11: أبيض - أسود - أحمر - أخضر - بنفسجي - أصفر