iPhone SE vs iPhone 11.. أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون

العين الإخبارية - مها محي الدينالخميس 2020/4/16 05:29 م بتوقيت أبوظبي
كشفت شركة أبل عن هاتفها الجديد iPhone SE (2020)، والذى يعد واحدا من هواتف أبل منخفضة التكلفة، إذ يبلغ سعره 399 دولارا، لكنه مع ذلك مدعوم بعدد كبير من المزايا التي تؤهله لمنافسة إصدارات أبل الأخرى والتي من بينها iPhone 11.
وفقا لأرقام Apple يعد هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارا هو الهاتف الذكى الأكثر مبيعا في العالم، بعد أن أزاح هاتف iPhone XR 2018 عن هذا اللقب، ولكن لدى محبي أبل الآن هاتف جديد كليا بسعر 399 دولارا فقط.
ويحتوي جهاز iPhone SE الجديد على Touch ID وشريحة A13 السريعة وإمكانيات الكاميرا الحديثة والشحن اللاسلكي بداخله تصميم مدمج 4.7 بوصة، ومع ذلك يقدم جهاز iPhone 11 شاشة أكبر مقاس 6.1 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة بما في ذلك عدسة فائقة الاتساع.
وعلى الرغم من أن iPhone 11 هو واحد من أفضل الهواتف لمعظم الناس إلا أن iPhone SE يبدو جذابا جدا، ويمكن أن يكون أحد أفضل الهواتف الرخيصة في العام.
ولسهولة معرفة الفرق بين الهاتفين نعرض فيما يلي مقارنة بين هاتف iPhone SE الجذاب الجديد، وiPhone 11 المفضل لدى الجميع.
السعر
iPhone SE: $399 / $449 / $549
iPhone 11: $699 / $749 / $849
الأبعاد
iPhone SE: 138.4 × 67.3 × 7.3 مم
iPhone 11: 150.9 × 75.7 × 8.3 مم
الوزن
iPhone SE: 148 جرام
iPhone 11: 194 جرام
حجم الشاشة
iPhone SE: HD Retina مقاس 4.7 إنش
iPhone 11: Liquid Retina HD مقاس 6.1 إنش
دقة عرض الشاشة
iPhone SE: 1334 في 750 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش
iPhone 11: 1792 في 828 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش
نوع الشاشة
iPhone SE: Retina HD LCD
iPhone 11: Liquid Retina HD LCD
مادة الصنع
iPhone SE: الزجاج والألومنيوم
iPhone 11: الزجاج والألومنيوم
عمر البطارية
iPhone SE: تدعم حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو
iPhone 11: تدعم حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو
السعة التخزينية الداخلية
iPhone SE: 64 / 128 / 256 جيجا بايت
iPhone 11: 64 / 128 / 256 جيجا بايت
الكاميرة الخلفية
iPhone SE: 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8
iPhone 11: مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8
كاميرا أمامية
iPhone SE: مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2
iPhone 11: مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2
نظام التشغيل
iPhone SE: iOS 13
iPhone 11: iOS 13
المعالج
iPhone SE: Apple A13
iPhone 11: Apple A13
سعة التخزين
iPhone SE: 64 / 128 / 256 جيجا بايت
iPhone 11: 64 / 128 / 256 جيجا بايت
الألوان
iPhone SE: أبيض - أسود - أحمر
iPhone 11: أبيض - أسود - أحمر - أخضر - بنفسجي - أصفر
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