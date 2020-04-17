قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 46 في اليوم السابق.

وأضافت، أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة، الخميس، هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 الأربعاء الماضي.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق.

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ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين لتشمل 1290 وفاة إضافيّة، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وفي بيان ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أخضعوا للحجر منذ نهاية يناير/كانون الثاني، أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم.

لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضة الذين توفوا في المستشفيات.