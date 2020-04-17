لقاء الخميسي تغني من غرفة نومها في الحجر المنزلي

القاهرة - لايف ستايل وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لاصدقائها الذين اشتاقت إليهم بسبب عدم لقائها بهم للالتزام الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها وهي تغني اغنية " الى كل اللي بيحبوني " للفنانة اللبنانية اليسا. وطهرت لقاء الخميسي في الفيديو وهي تغني من غرفة تومها مرتدية ملابس كاجوال. ومنذ بداية فترة الحجر المنزلي ، ودائما ما تتواصل لقاء الخميسي مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. Advertisements قد يهمك أيضا: إطلالة جديدة لـ لقاء الخميسي بصحبة محمد رمضان شاهد رقص لقاء الخميسي في الحجر الصحي

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