القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعها برفقه الفنانة سوسن بدر من احدث جلسات التصوير الخاصة بها. وعلقت شيرين على الصورة "There is a little success when there is a little laughter ❤️ ". ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى : قمر .. جميلات مصر ام الدنيا.. الله يحميلك هالبسمه.. Love you". وعلى جانب آخر، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية. Advertisements قد يهمك أيضا: بمكياج جذاب سوسن بدر وشيرين رضا تشعلان السوشيال ميديا شيرين رضا ترد علي بعد شائعة إصابتها بكورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد شيرين رضا وسوسن بدر بـ لوك مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.